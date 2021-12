Camposanto: raccolta fondi alla cooperativa Aida per aiutare gli studenti fragili. E non solo

CAMPOSANTO- Contribuire ad aiutare gratuitamente gli studenti più fragili, ma anche gli adulti che hanno bisogno di aiuto.



Cerca finanziatori il nuovo progetto ideato dalla cooperativa sociale Aida onlus, che ha sede a Camposanto e aderisce a Confcooperative Modena.

Con “CiaoMondo, abbraccia un altro mondo!” Aida propone l’affiancamento allo studio per studenti disabili, dsa (disturbi specifici dell’apprendimento), bes (bisogni educativi speciali) e le persone (anche adulte) che hanno bisogno di aiuto.



“Lo scopo è rendere lo studente più autonomo e aiutarlo a integrarsi nella comunità – spiega il fondatore e presidente di Aida Simone Soria, che 17 anni fa si è laureato in ingegneria informatica con 110 e lode nonostante una grave disabilità motoria (non cammina, non usa le mani e articola le parole con fatica) – A supporto di queste attività saranno proposti anche ausili informatici e per la comunicazione adattabili a ogni esigenza”.



Il progetto CiaoMondo, che rinnova e amplia il progetto “Sos scuola” proposto da Aida a Soliera dal 2017 al 2020, è rivolto ai cittadini di Camposanto ma, grazie alla formazione a distanza, può rispondere a richieste provenienti da tutta Italia. Il progetto ha ottenuto il patrocinio non oneroso del Comune di Camposanto ed è appoggiato dalla sezione modenese di Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili).

“Il progetto “CiaoMondo, abbraccia un altro mondo!” è gratuito, così come lo era “Sos scuola” – precisa Soria – Ci rivolgiamo, quindi, a ogni persona di buona volontà disponibile ad aiutare la comunità. L’obiettivo della raccolta fondi è 5 mila euro per finanziare almeno 100 ore di formazione specializzata e contribuire alle spese di gestione e promozione del progetto”.

Le persone giuridiche possono dedurre le erogazioni effettuate a favore della cooperativa entro il limite del 10% del reddito imponibile. Anche le persone fisiche possono detrarre la donazione. Si può contribuire con un bonifico a favore di Aida – Iban (dedicato al progetto) IT48A0200812910000104060748 – causale: “liberalità per progetto Ciaomondo”.

