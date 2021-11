Didattica di eccellenza e priorità per la Ricerca: all’Unimore 29 corsi di laurea magistrale

MODENA- La qualità della Ricerca scientifica prodotta da Unimore continua a svettare in campo nazionale e internazionale: è di pochi mesi addietro, infatti, lo straordinario risultato ottenuto in QS World University Rankings, atteso ’termometro’ dello stato di salute delle accademie di tutto il mondo, che vede il nostro Ateneo al secondo posto in Italia nel campo della ricerca.

Questo riconoscimento si colloca entro una strategia ben definita, attraverso la quale Unimore mira a rafforzare il suo carattere di “Università di ricerca”, in molti ambiti culturali, scientifici e tecnologici di grande importanza, requisito fondamentale per continuare ad assicurare una didattica di eccellenza, formare studentesse e studenti ai migliori standard internazionali e al tempo stesso consolidare il forte radicamento nel territorio, rafforzandone la capacità di attirare e trattenere le competenze che saranno determinanti per l’economia e per l’intero tessuto sociale e culturale del futuro.

“Come Ateneo – sottolinea il magnifico rettore Unimore, professore Carlo Adolfo Porro – consideriamo la ricerca una priorità non solo per lo sviluppo del sapere, ma anche come il mezzo per fornire alle nuove generazioni gli strumenti per affrontare le sfide della società, attraverso la valorizzazione delle collaborazioni internazionali. Il legame tra ricerca di qualità e attività formative è una delle caratteristiche uniche dell’Università e permette di creare cultura, sapere e innovazione anche attraverso la promozione di percorsi di imprenditorialità e la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca. In questo senso il nostro impegno è massimo, affinché tra questi due importantissimi assi strategici si consolidi uno stretto rapporto di interconnessione e scambio continuo”.

Non solo il consolidamento degli ottimi risultati in tema di ricerca, anche l’ampliamento delle strutture didattiche e laboratoriali è uno tra gli obiettivi strategici chiave dell’Ateneo: la possibilità di fruire di spazi più adeguati per aule e laboratori didattici, infatti, può contribuire a migliorare il percorso formativo di studentesse e studenti.

Importanza fondamentale, in questa prospettiva, è ricoperta dai corsi di laurea magistrale, ai quali è demandato il compito di fornire una preparazione specialistica e che rappresentano il passaggio necessario per quanti e quante siano inclini a proseguire l’esperienza di ricerca e intendono intraprendere questa strada.

Sono in tutto ventinove i corsi di laurea magistrali ad accesso libero dell’Università di Modena e Reggio-Emilia: undici nell’area “Società e Cultura”, sette nell’ambito delle “Scienze”, tre, di cui uno erogato in lingua inglese, nell’area “Vita” e otto, di cui uno in inglese, nell’ambito “Tecnologia”.