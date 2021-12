E’ originaria di Bomporto la miglior giovane fotografa matrimonialista d’Europa

BOMPORTO – E’ originaria di Bomporto, anche se per anni ha vissuto a San Felice e, ora, per lavoro, si è trasferita a Carpi, la migliore giovane fotografa matrimonialista di Europa, premiata a Copenaghen qualche giorno fa. Si tratta di Anna Ascari, classe 1996, tra i fondatori di “Hakuna Matata”, studio fotografico attivo in tutta Europa nell’ambito delle foto e dei video relativi a matrimoni. Partita dai matrimoni della Bassa modenese, Anna Ascari nel corso degli anni ha scattato in diversi paesi europei, tra cui Austria, Spagna, Francia e Islanda. Ora, dopo il trionfo nella categoria “young”, che la incorona come migliore giovane fotografa matrimonialista d’Europa, commenta così sulla propria pagina Facebook: “L’emozione era palpabile: non mi aspettavo minimamente di portare a casa il primo premio. Era già una vittoria per me essere stata selezionata come finalista.

