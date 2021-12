Nonantola, scoppia un incendio nell’appartamento: muore una donna di 73 anni

NONANTOLA- Una donna di 73 anni è morta a causa di un incendio scoppiato, intorno alle 8 di mercoledì 1 dicembre, nella sua abitazione a Nonantola.

Dalle prime informazioni pare la donna vivesse sola nell’appartamento in via di Mezzo, al piano terra.

La squadra dei viglili del fuoco è intervenuta immediatamente dopo l’allarme, trovandosi in zona per un’altra chiamata.

Una volta entrati nell’appartamento hanno trovato il corpo senza vita della donna.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio in collaborzione con carabinieri e polizia locale.

