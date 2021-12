Pronto soccorso Mirandola, Zavatti e Borellini (Lega): “Riorganizzazione nasconde taglio ai servizi”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, la capogruppo della Lega in Consiglio Ucman, Lavinia Zavatti, e la consigliera della Lega a Mirandola e presso l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord Dorothy Borellini, intervengono sulla questione relativa alla riorganizzazione prevista per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirandola:

“Prima solamente con voci di corridoio, poi con un articolo sulla stampa mantovana, e infine con la lettera del sindaco di Mirandola e con l’interpellanza della Lega in Unione siamo riusciti a far emergere la verità: l’ennesimo taglio ai servizi dell’ospedale di Mirandola, nascosto dietro la parola “riorganizzazione”.

La lettera dell’AUSL è chiara: “il Pronto Soccorso di Mirandola si appresta a riorganizzarsi a far data dal 13/12, garantendo la sua attività h24, con presenza di due unità mediche nella fascia oraria 8-20 e di una unità medica nella fascia oraria 20-8” […] “sarà altresì assicurato h24 il servizio di emergenza territoriale con mezzi ed equipaggi formati specificamente per l’emergenza territoriale”. Ciò significa che l’automedica di notte verrà soppressa, in quanto l’unica unità medica coprirà gli ambulatori del pronto soccorso, con probabile sostituzione da parte di auto infermieristica o di un’ambulanza con solo infermiere e autista a bordo: in caso di neve, nebbia o ponti chiusi -per gli 84mila cittadini della Bassa- ciò significa gravi rischi per la salute e per la stessa sopravvivenza.

La cosa più vergognosa è l’omertà con cui Regione, Ausl e Pd hanno condotto l’operazione: la prima non ha nemmeno risposto, mentre l’ ultimo ha bollato come allarmistiche le denunce della Lega e del Sindaco di Mirandola, e minimizzato dichiarando che “non è in alcun modo in discussione la continuità del servizio di Pronto soccorso”, come se anche questa fosse un’ipotesi non troppo remota”.