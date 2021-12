Pronto Soccorso Mirandola, una sola unità medica dalle 20 alle 8: l’Ausl conferma la riorganizzazione

MIRANDOLA – E’ arrivata nella giornata di ieri, venerdì 3 dicembre, la risposta dell’Ausl di Modena alla lettera inviata nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale di Mirandola, in cui venivano chiesti chiarimenti in merito alla situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca. L’Ausl sottolinea come non sia “mai stata presa in considerazione la chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola”, ma conferma che “il Pronto Soccorso di Mirandola si appresta a riorganizzarsi a far data dal 13/12, garantendo la sua attività h24, con presenza di due unità mediche nella fascia oraria 8-20 e di una unità medica nella fascia oraria 20-8”. L’Ausl informa, inoltre, che “sarà altresì assicurato h24 il servizio di emergenza territoriale con mezzi ed equipaggi formati specificamente per l’emergenza territoriale”.

Di seguito, la risposta completa dell’Ausl:

