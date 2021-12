San Felice, la Casa della Salute divide le forze politiche

SAN FELICE- L’Amministrazione Goldoni di San Felice ha approvato, negli ultimi giorni, lo studio di fattibilità della nuova Casa della Salute sanfeliciana, accantonando di fatto la possibilità di realizzare la struttura presso le vecchie scuole elementari “Muratori”. Una decisione che ha fatto andare su tutte le furie la lista civica Insieme per San Felice e il Partito democratico, così come si evince dall’ intervento di Andrea Balboni e Nicolò Guicciardi,

Ora è la lista civica Noi sanfeliciani ad esprimere la sua opinione, replicando proprio a Balboni e Guicciardi.

Ecco la nota:

Dispiace, ancora una volta, dover replicare alle strumentali polemiche del Pd sanfeliciano che si assurge a esperto di progettazione sanitaria, contestando anche la scelta sposata da Ausl.

Riteniamo che la presentazione del progetto da parte dell’Ausl modenese della Casa della Comunità (in precedenza denominata Casa della Salute) nel Consiglio comunale dello scorso 14 dicembre avrebbe dovuto essere accolta con grande favore da tutte le forze politiche, ma riscontriamo ancora una volta che non sia così. Pensiamo poi che comincino anche i nostri concittadini ad essere stanchi di questo incessante e sterile gridare “Al lupo, al lupo!”.

La polemica sulla Casa di Comunità appare poi decisamente surreale, (con ricerca e riproposizione di vecchi post, degni del miglior KGB).

La certezza è che in tempi di Covid avremo una struttura, realizzata in tempi certi: moderna, completa e autonoma, in grado di ospitare tutti i servizi sanitari di prossimità. Dotata, a differenza del precedente progetto, di ampi parcheggi di esclusiva pertinenza e di una viabilità che non avrà interferenza con quella delle scuole. Ma al Pd di San Felice tutto questo non va bene.

Addirittura, non sapendo più cosa inventarsi, pur di screditare l’attuale progetto, (oggettivamente molto difficile da attaccare) ha cominciato a dire che l’area individuata per la realizzazione della Casa di Comunità è un’area verde.

In realtà si tratta di un’area edificabile a tutti gli effetti che l’attuale minoranza, ai tempi della propria maggioranza nel Consiglio comunale del 22 aprile 2009 (delibera numero 25), approvando il Psc destinò quale “area di completamento” anche ad ospitare strutture sanitarie.

Ma entriamo nel merito. San Felice avrà un edificio moderno, di dimensioni doppie rispetto a quello progettato dalla passata Amministrazione comunale (in cui ovviamente erano ospitati molti meno servizi sanitari), che non dovrà dividere spazi con altri Enti (Asp nel progetto precedente), che non costerà nulla alla comunità perché realizzato con i fondi del PNRR, salvo forse la realizzazione dei parcheggi a carico del Comune (nel precedente progetto non erano nemmeno previsti!).

Il costo del progetto targato Pd era di 1.551.000 euro ,tutti da finanziare! Per essere chiari: non c’erano i soldi. Un’impresa non proprio agevole vista l’“eredità” che abbiamo ricevuto dalle precedenti Amministrazioni comunali di quasi 20 milioni di euro di mutui (interessi compresi).

Inoltre, il progetto precedente prevedeva di intervenire su un edificio vincolato dalla Soprintendenza interferente, per di più con cofinaziamenti regionali, con la quale ci si sarebbe dovuti rapportare con tutte le incognite del caso.

I tempi stringenti previsti per i fondi del PNRR sono invece una garanzia della celere realizzazione della struttura progettata dall’Ausl. Che dire?“Ai posteri l’ardua sentenza”.