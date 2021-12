Sciopero lavoratori Ucman, il presidente dell’Unione Calciolari: “Non è nostra intenzione ignorare il benessere dei dipendenti”

In merito allo sciopero dei lavoratori Ucman dello scorso 16 dicembre, di seguito la dichiarazione di Alberto Calciolari, sindaco di Medolla e presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord:

“Ribadisco che il diritto di scioperare dei dipendenti e di manifestare nelle sedi di lavoro non può essere messo in discussione e da parte mia vi è al riguardo il massimo rispetto. Ritengo tuttavia opportuno fare alcune precisazioni in merito. Non è intenzione di questa Amministrazione non procedere ad assunzioni, prova ne è il fatto che siamo costantemente impegnati nello svolgimento di concorsi.

Per fare qualche esempio: si sono recentemente concluse le prove per la selezione di funzionari e istruttori contabili; stiamo procedendo con la selezione di istruttori amministrativi e da tempo stiamo cercando una soluzione stabile per la risolvere la situazione degli assistenti sociali, fronte che mi vede impegnato in prima persona. Ringrazio per lo sforzo il servizio personale, impegnato a fronteggiare con strumenti ordinari e un organico ridotto una situazione straordinaria, acuita dagli adempimenti per la cosiddetta Mirandolexit.

Abbiamo chiuso le progressioni orizzontali e stiamo chiudendo le procedure per liquidare la produttività dei dipendenti per il 2020 entro marzo, mentre

intendiamo procedere rapidamente per liquidare nel corso del 2022 la produttività relativa al 2021. Stiamo lavorando a soluzioni ottimali per i servizi che dal 1° gennaio il Comune di Mirandola non avrà più conferiti in Unione; e durante tutto questo percorso l’opinione dei dipendenti è stata tenuta in considerazione, così come l’ascolto delle richieste dei sindacati, in parte soddisfatte, sindacati che vorremmo al nostro fianco per superare una situazione oggettivamente complicata.

Il nostro scopo è il funzionamento dei servizi e non è nostra intenzione ignorare ciò che riguarda il benessere dei dipendenti. Parlando poi del trasferimento delle capacità assunzionali al Comune di Mirandola, non è possibile ignorare le pronunce della Corte dei Conti. Si possono fare tutte le verifiche del caso, e saranno fatte perché occorre fugare ogni dubbio sulla correttezza dell’operato, ma non posso permettermi di valutare ciò che la giustizia contabile delibera, quanto applicarlo anche quando non collima con ciò che vorremmo”.