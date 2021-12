Vaccino anti Covid, prenotazioni per la terza dose per la fascia 16-17 anni e per i fragili della fascia 12-15 anni

Avanti con la campagna vaccinale in Emilia-Romagna: al via le terze dosi anche per la fascia di età 16-17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni.

Sarà possibile prenotare da domani, lunedì 27 dicembre, e le somministrazioni partiranno martedì 28.

A definire i nuovi destinatari del richiamo ‘booster’ è una circolare del ministero della Salute, cui ha fatto seguito una comunicazione dell’assessorato regionale alle Politiche per la Salute che ha chiarito alle Aziende sanitarie ulteriori aspetti di natura operativa.

Due, quindi, i casi per i quali è prevista la terza somministrazione: la fascia 16-17 anni che ha già completato il ciclo primario di vaccinazione (una platea di circa 80mila persone) e le persone più vulnerabili a forme gravi di Covid-19 per condizioni di elevata fragilità (https://vaccinocovid.regione. emilia-romagna.it/sites/ default/files/2021-03/ Categoria_1_TABELLA.pdf), della fascia compresa tra i 12 e i 15 anni.

Il vaccino previsto per la terza dose booster in queste categorie sarà Comirnaty di Pfizer Biontech.

Le prenotazioni sono sempre aperte tramite i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP; sono inoltre previste ulteriori modalità che le Aziende sanitarie comunicheranno sui rispettivi territori.

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale in Regione. Alle 13 di oggi sono complessivamente 3.693.670 i vaccinati con almeno una dose, pari ad una copertura – per la popolazione over 12 – del 91,6% e, per quanto riguarda il ciclo completo, dell’89,5%. Le vaccinazioni superano un milione e 200mila terze dosi somministrate.

