Attacco hacker durante convegno in Senato: video porno durante l’intervento della senatrice Mantovani

Momenti di imbarazzo, nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, nel corso di un convegno in streaming organizzato dalla senatrice carpigiana Maria Laura Mantovani e dedicato alla “Pubblica amministrazione trasparente”. Il convegno, organizzato in Senato trasmesso in diretta streaming dalla tv di Palazzo Madama, oltre che sulla pagina Facebook dell’istituzione e sulla piattaforma Zoom, è stato, infatti, oggetto di un attacco hacker: mentre la senatrice modenese presentava i risultati di una ricerca, infatti, lo schermo è stato, occupato, anzichè dai dati di riferimento, da un video porno. Dopo alcuni secondi di imbarazzo (il filmato, come si può vedere dal video, a partire dal minuto 26.25, è stato proiettato per circa mezzo minuto), i tecnici sono riusciti a ripristinare il collegamento, permettendo così al convegno, a cui partecipava, tra gli altri, anche il premio Nobel 2021 per la Fisica, Giorgio Parisi, di proseguire.

