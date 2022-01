Calcio a 5: la Pro Patria San Felice chiude il girone d’andata battendo 7-3 il Russi

di Simone Guandalini

Riparte dopo la pausa natalizia e chiude il girone d’andata con un successo che vale la conferma del secondo posto in classifica la Pro Patria San Felice, che, al palazzetto dello sport di Ravarino, supera per 7-3 il Russi, rivelazione del Girone B di Serie B, nell’undicesimo turno di campionato. Per i giallorossi, dunque, il 2022 inizia esattamente come era finito il 2021, dato che nell’ultima gara dello scorso anno la formazione sanfeliciana si era imposta con lo stesso punteggio sul campo del Sant’Agata Futsal.

Fin dall’avvio di gara i padroni di casa mettono in sicurezza il risultato: l’1-0 di El Madi arriva dopo nemmeno tre minuti, seguito dall’uno-due firmato da Asmaoui (al primo gol giallorosso) e Gaglio, perfetti nello sfruttare in rapido contropiede due errori della formazione romagnola. Garbin accorcia, ma El Madi riporta immediatamente il +3, firmando la rete del 4-1. Il Russi si gioca il portiere di movimento e rischia: la prima volta viene salvato dalla traversa su repentino rinvio di Kleber, la seconda è Revert a punirlo con il 5-1 che chiude il primo tempo. Nel secondo tempo, El Madi trova la seconda rete della sua partita, poi segna il Russi due volte, ma in mezzo c’è il gol di Revert. Da annotare, nel finale, il debutto in giallorosso di Juan Moreno. Ancora una volta rinviato, invece, nel Girone B di Serie A2, il debutto nel 2022 di Modena Cavezzo Futsal: dopo i casi di positività al Covid nel gruppo squadra della formazione modenese che avevano portato al rinvio della gara contro Mestre della scorsa settimana, infatti, questa volta sono stati i casi di positività riscontrati nel gruppo squadra del C.U.S. Ancona, avversario di giornata di Modena Cavezzo Futsal, a costringere al rinvio del match valevole per la tredicesima giornata di campionato. La formazione modenese tornerà, dunque, in campo, mercoledì 19 gennaio, alle ore 18.30, per il recupero della gara contro Mestre.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 13:

Campello Motors CDM – Città di Massa C5 8-5

CS Gisinti Pistoia – Futsal Villorba 2-2

Lenzi Automobili Prato – Fenice Venezia Mestre 2-0

C.U.S. Ancona – Modena Cavezzo Futsal (rinviata al 26/1)

Sporting Altamarca Futsal – Sampdoria Futsal (rinviata al 26/1)

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Campello Motors CDM 27*

CS Gisinti Pistoia 26

Sampdoria Futsal 22*

Città di Massa C5 21

Modena Cavezzo Futsal 19**

Futsal Villorba 14

Lenzi Automobili Prato 14

VIS Gubbio 10

Fenice Venezia Mestre 10

Sporting Altamarca Futsal 7*

Buldog Lucrezia 7*

C.U.S. Ancona 3**

*una partita in meno

**due partite in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 11:

Dozzese – Futsal Sassuolo 3-1

Futsal Cesena – Sant’Agata Futsal 6-0

Pro Patria San Felice – Russi 7-3

Athletic C5 – Dolomiti Energia Rovereto 3-5

Olimpia Regium – Aposa Bologna (19/1)

Fossolo 76 Calcio – Lavagna C5 (26/1)

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 31

Pro Patria san Felice 26

Olimpia Regium 22*

Fossolo 76 Calcio 22*

Dolomiti Energia Rovereto 19

Russi 18

Sant’Agata Futsal 17

Aposa Bologna 11*

Dozzese 10

Athletic C5 4

Lavagna C5 3*

Futsal Sassuolo 3

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017