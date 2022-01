Calcio, Eccellenza, la ripartenza slitta ancora: si ripartirà domenica 30 gennaio

di Simone Guandalini

Nuovo slittamento per il campionato di Eccellenza a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna. Se inizialmente era stata scelta come data per la ripartenza domenica 23 gennaio, infatti, nella giornata di ieri, 7 gennaio, il Crer (Comitato Regionale Emilia-Romagna) ha disposto, attraverso un comunicato, l’ulteriore proroga dello stop ai campionati fino alla domenica successiva, 30 gennaio, data indicata come quella della nuova ripartenza, in cui si disputerà la terza giornata di ritorno. I campionati dalla Promozione alla Terza Categoria, invece, riprenderanno domenica 13 febbraio. Di seguito, il passaggio del comunicato del Crer che annuncia lo slittamento della ripresa dei campionati di Eccellenza:

“Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, preso atto della situazione epidemiologica della Regione Emilia-Romagna, che impedirebbe il normale proseguo delle gare calendarizzate del girone di ritorno, compromettendo il regolare svolgimento del Campionato di Eccellenza, dispone, in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento delle gare del Campionato Dilettante di Eccellenza a 11 maschile in programma nelle seguenti date: • 06 Gennaio 2022

• 09 Gennaio 2022

• 12 Gennaio 2022

• 15-16 Gennaio 2022

• 22-23 Gennaio 2002 Riprogrammazione attività ufficiale campionato Eccellenza A seguito delle considerazioni e decisioni sopra riportate, il Comitato Regionale ha deliberato il differimento della data di inizio del Campionato Eccellenza a 11 maschile come di seguito riportato salvo errori e/o omissioni: • campionato Eccellenza (gironi A-B-C) Domenica 30.01.2022 3^ di ritorno Il Comitato Regionale, con successivo provvedimento, comunicherà la nuova calendarizzazione dei recuperi.

