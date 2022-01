Dimissioni sindaco Bomporto, Solomita (Pd): “Rispettiamo la scelta personale e guardiamo avanti”

BOMPORTO – “Esprimiamo amarezza per il commissariamento, che speriamo sia breve”, dicono il segretario provinciale Pd Roberto Solomita e il segretario del circolo Pd di Bomporto Mario Lugli, in merito alle dimissioni del sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini, arrivate nella giornata di ieri. Di seguito, la nota integrale:

“Respingiamo con forza il complottismo di Lega e Forza Italia e chiediamo innanzitutto rispetto per le scelte personali del sindaco dimissionario Angelo Giovannini, che ringraziamo, insieme alla Giunta e a tutta l’Amministrazione uscente, per l’impegno e i buoni risultati conseguiti nell’interesse dei cittadini di Bomporto in questi due anni non certo facili. Chiaro che il commissariamento del Comune, che speriamo sia breve, ci lascia molto amareggiati. Ci rimboccheremo immediatamente le maniche e ci metteremo al lavoro per consegnare alle prossime elezioni ai bomportesi una proposta di buona amministrazione di centrosinistra”.