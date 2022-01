Elisabetta Belloni, chi è la “modenese” di cui si parla per la presidenza della Repubblica

Elisabetta Belloni, chi è la modenese di cui si parla per la presidenza della Repubblica? In questi giorni in cui con l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale la stampa italiana mette da parte il Coronavirus e si appassiona alla politica e ai giochi di potere, si parla anche dell’ipotesi di una donna. Non solo come presidente della Repubblica (lei, secondo un recente sondaggio in questo ruolo sarebbe preferita a Casini o a Draghi), ma anche, in alternativa, come primo ministro. Elisabetta Belloni prenderebbe il posto dell’attuale premier Mario Draghi che sarebbe libero di essere eletto presidente della Repubblica.

Sessantaquattro anni, madre di Sestola e casa di famiglia sull’Appennino Modenese, cresciuta a Roma, la Belloni è attualmente direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha compiti di coordinamento e vigilanza sulle attività dei servizi segreti italiani. Ha l’esperienza di segretario generale della Farnesina e di direttrice dell’unità di crisi del ministero degli Esteri, ma soprattutto il suo nome metterebbe d’accordo i diversi partiti.

La partita è aperta.

