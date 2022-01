Iniziano le votazioni per scegliere il nuovo presidente della Repubblica

Iniziano le votazioni per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. L’elezione non è da parte dei cittadini, ma dei loro rappresentanti. È eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni.

Appuntamento alle 15 alla Camera, dove sarà riunito il Parlamento in seduta comune. La prima votazione sarà preceduta da una fitta serie di appuntamenti e riunioni politiche per definire strategie e mosse su cui ancora c’è grande incertezza.

La prima votazione difficilmente porterà a un nome. I partiti non hanno ancora trovato un’intesa. Dopo l’uscita di scena di Silvio Berlusconi il centrodestra naviga a vista. I nomi in campo sono quelli dell’ex Dc Pierferdinando Casini, del fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, della ministra Marta Cartabia, del premier Mario Draghi, del braccio destro di Berlusconi Gianni Letta. C’è chi paventa anche un nuovo mandato dell’attuale presidente Sergio Mattarella. Ma non c’è convergenza.

Da qui a giovedì potrebbe però trovarsi l’accordo tra i partiti, alla sesta o settima votazione. E l’Italia avere il suo presidente della Repubblica.

