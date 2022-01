Finale Emilia, la discarica Feronia resta nel piano regionale dei rifiuti

FINALE EMILIA- La nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti, avviato il 27 maggio 2021, è giunto alla fase di adozione con la delibera 2265 della Giunta: lo scorso 27 dicembre 2021.

Incluse nel documento programmatico figurano la discarica di Villafranca di Medolla, quella gestita da Rieco a Mirandola e la discarica Feronia di Finale Emilia..

Durante il Consiglio comunale finalese, il 28 dicembre 2021, il sindaco Poletti ha però informato la Giunta sull’intenzione di presentare un dossier per chiedere lo stralcio della discarica di Feronia.

“Con la delibera adottata dalla giunta Bonaccini ci troviamo nella situazione di avere la discarica di Finale Emilia confermata nel nuovo piano regionale dei rifiuti come unico impianto per il trattamento dei rifiuti indifferenziati a livello regionale nello scenario al 2026- scrive la lista civica Sinistra Civica e Coraggiosa per Finale Emilia- Ci auguriamo per il bene di tutta Finale Emilia che la strategia adottata dalla Giunta Poletti sia efficace e che l’osservazione che presenterà il nostro Comune sia ben documentata. E ci auguriamo che la giunta Bonaccini la accolga cancellando Finale Emilia dal piano regionale dei rifiuti. Noi ci attiveremo per presentare a nostra volta una osservazione”.

“A nostro avviso c’erano gli estremi perché il nostro Comune chiedesse fin da subito alla Giunta regionale il ritiro dell’autorizzazione e quindi lo stralcio della discarica di Finale Emilia dal piano dei rifiuti 2022-2027”- conclude.

