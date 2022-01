“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

Appennino bolognese – La storia di cui vi parlo è quella di Lem Fonderie, storica azienda dell’Appennino bolognese con due stabilimenti a Gaggio Montano e Porretta. L’azienda, in seguito alla crisi economica è fallita nel 2019, con conseguente licenziamento di tutta la forza lavoro in essere. I dipendenti, però, non si sono dati per vinti; i clienti c’erano, quindi hanno deciso di scommettere ancora sulla fabbrica e, mettendo insieme i soldi della disoccupazione, nel 2021 l’hanno comprata.

Pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 26 gennaio 2022 Ore 14:00

Gli aspiranti operatori devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Bologna – Lo psicologo Federico Cuculachi pubblica online sul canale YouTube un video al giorno contenente pillole di psicologia. Lascia la possibilità a chiunque, non solo di approfondire l’argomento, ma anche di effettuare delle donazioni che poi utilizzerà per offrire delle consulenze personalizzate a chi non può permettersele.

Si è parlato molto negli ultimi giorni della bocciatura dell’emendamento alla legge di Bilancio che avrebbe introdotto il cosiddetto bonus salute mentale, anche se in questi giorni pare che il tema sia tornato in Parlamento.

L’Emilia-Romagna raddoppia le risorse a disposizione per le giovani imprese e finanzia con 5,5 milioni di euro i 46 progetti ideati da start up del territorio. “La straordinaria risposta a questo bando è la dimostrazione che ragazze e ragazzi vogliono contribuire alla crescita del nostro tessuto socio-economico” – asserisce l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. Eccellenti le possibilità di occupazione: il piano prevede vengano realizzate circa 300 assunzioni.

