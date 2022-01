Lotteria Italia, a Formigine il secondo premio da 2,5 milioni. A San Prospero biglietto da 20mila euro

E’ già partita, in provincia di Modena, la caccia al fortunato “paperone”: è stato, infatti, venduto a Formigine il biglietto valso il secondo premio (2,5 milioni di euro, P 297147) alla Lotteria Italia 2021. Le estrazioni dei biglietti vincenti si sono svolte, come di consueto, la sera dell’Epifania, nel corso della trasmissione “I soliti ignoti”, abbinata quest’anno alla lotteria. Per quanto riguarda gli altri superpremi, è stato il Lazio a fare incetta di biglietti vincenti. il primo e il quarto premio (5 milioni di euro e 1,5 milione di euro), infatti, sono andati a Roma, mentre il biglietto che è valso il terzo premio (2 milioni di euro) è stato venduto a Magliano Sabina (provincia di Rieti). Biglietto del quinto premio (1 milione di euro) venduto, infine a Trapani. Se la provincia di Modena è assente dai 10 premi da 100mila euro, si rifà, invece, con quelli da 20mila: tre dei 150 biglietti fortunati, infatti, sono stati venduti, rispettivamente, a San Prospero (C 410576), a Sestola (A 373260) e a Modena (N 030133).

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017