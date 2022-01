Lutto a Concordia per la scomparsa dell’imprenditore Jemal Tajeddine della Disdin

Lutto a Concordia per la scomparsa dell’imprenditore Jemal Tajeddine. L’uomo, 42 anni, era il titolare del gruppo edile Disdin, una realtà storica e importante della zona, ed era molto apprezzato e stimato in paese, dove viveva con la moglie Jannett e i due figli. Un tragico incidente stradale gli ha tolto la vita martedì pomeriggio, mentre era alla guida di un suv Maserati Levante bianco. Viaggiava con un amico, un 31enne di origine albanese proprietario del mezzo, e percorreva con lui la strada provinciale 5 in direzione San Possidonio.

A Disvetro, nel comune di Cavezzo, per cause ancora da accertare all’altezza di una semicurva l’auto è uscita fuori strada cappottandosi e andando a a schiantarsi contro due alberi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tra le lamiere per liberare gli occupanti. Per Tajeddine i soccorsi si sono rivelati inutili, non c’è stato nulla da fare. L’altra persona coinvolta, il 31enne, è in gravissime condizioni, lotta tra la vita e la morta in ospedale a Bologna.

