Mirandola, “La memoria e la storia”: dalla Giornata della Memoria al Giorno del Ricordo

MIRANDOLA- “Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà”: sono le parole tratte dal Diario di Anna Frank a introdurre “La Memoria della Storia”: una serie di incontri organizzati dal Comune di Mirandola, dall’Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Biblioteca comunale “E. Garin”, principalmente per gli studenti della scuola secondaria ma aperti anche al resto della cittadinanza.

“Si tratta di tre momenti differenti, anche per i periodi storici, pensati però per conoscere, riflettere, capire ciò che è stato, confrontarsi e al tempo stesso educare – spiega Marina Marchi, assessora alla Cultura del Comune di Mirandola – La società democratica, in cui viviamo ed in cui possiamo esprimerci liberamente e professare pubblicamente la nostra fede, è sorta anche grazie al contributo di persone che, con la loro testimonianza hanno potuto raccontare e tramandare quanto vissuto, monito ed insegnamento al tempo stesso per tutti e per le future generazioni affinché non accada più”.

Il primo evento è in programma giovedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, durante il quale sarà offerta la possibilità ai ragazzi della scuola secondaria “F. Montanari” di Mirandola di seguire presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” il concerto “Le Canzoni di Anna Frank”: una serie di Letture teatrali con Enrica Pecchioli, accompagnate da una selezione di musiche e testi di Amit Arieli.

Sempre il 27 gennaio, la mattina, deposizione di fiori presso la casa nel cuore storico di Mirandola del Beato Odoardo Focherini, dove è posta la pietra d’inciampo.

Il secondo appuntamento invece è in programma per il Giorno del Ricordo, giovedì 10 febbraio 2022.Per l’occasione è stato programmato un incontro, o meglio una lezione, dal titolo “Istria: rapporti tra potenze nella tragedia di un popolo”.

A intervenire sarà il professore Massimo De Leonardis dell’Università Cattolica di Milano, in un incontro che focalizzerà l’attenzione sulla tragedia dei profughi istriani, riservato alle classi della scuola secondaria.

La rassegna si chiuderà il 17 febbraio con l’incontro, presso la Biblioteca comunale “E. Garin”, aperto al pubblico dal titolo “L’Ostjudentum (ebraismo dell’est) tra distruzione e rinascita”, a cura del rabbino Beniamino Goldstein.

L’incontro sarà aperto a tutti i cittadini interessati, previa prenotazione.