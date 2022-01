Mirandola, rifiuti abbandonati e problemi alla segnaletica all’ingresso della Ciclovia del Sole

MIRANDOLA – Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, Sinistra Civica per Mirandola denuncia le condizioni in cui versa l’ingresso cittadino alla Ciclovia del Sole, a causa della presenza di rifiuti abbandonati e dello stato della segnaletica verticale e orizzontale, visibili nelle foto sottostanti. Di seguito, la nota di “Sinistra Civica per Mirandola”:

“Un buon anno a tutti da Mirandola con l’esemplare biglietto da visita della nostra città con l’ingresso alla Ciclovia del Sole: il prezioso fiore all’occhiello del 2021!!! Spazzatura abbandonata da settimane, segnaletica orizzontale irriconoscibile e quella verticale non esattamente stabile. Passiamo dall’assenza di salubrità a quella di decoro in poche decine di metri quadri, e parliamo di quella che nel giugno 2021 il sindaco Greco in persona definiva “grande opportunità per Mirandola” e “eccellente volano di sviluppo e di promozione territoriale”. E ricordiamo che, a proposito di promozione territoriale, da oggi l’Amministrazione Greco compie il primo passo verso una sempre maggiore autonomia con l’inizio dell’esodo dall’Unione…perché sono evidentemente più bravi a fare tutto da soli e meglio degli altri!”

