Novi, si trasferisce dopo la condanna dell’ex compagno violento. Lui ricompare a distanza di due anni

NOVI DI MODENA – A oltre due anni di distanza dal loro ultimo contatto, l’ex compagno, giudicato in primo grado colpevole di violenza sessuale e maltrattamenti, è ricomparso nel bar dove lei lavorava. Non è bastato, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, ad una donna che all’epoca delle violenze subite viveva a Novi di Modena, entrare nella rete di tutela delle Case delle Donne e trasferirsi, dopo la condanna dell’uomo a 7 anni e 9 mesi (primo grado), in provincia di Salerno per ricominciare daccapo la propria vita, trovando, appunto, lavoro in un bar della zona.

Non è ancora chiaro come l’uomo, in attesa della sentenza della Corte d’Appello, abbia fatto a trovarla, dato che i dati riguardanti la nuova vita dell’ex compagna avrebbero dovuto rimanere riservati e che la donna aveva nel frattempo cambiato anche numero di telefono. Ora per la donna l’incubo si rinnova: dopo aver nuovamente denunciato l’ex compagno, avrebbe deciso di allontanarsi dal posto in cui l’ex compagno è riuscito a ritrovarla. In attesa della decisione della Corte d’Appello (naturalmente gli ultimi fatti hanno aggravato notevolmente la posizione dell’uomo), per l’uomo è stato disposto il divieto di avvicinarsi o frequentare i luoghi in cui potrebbe incontrare la donna o che frequentano i figli.

