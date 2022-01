Manutenzione strade, marciapiedi e arredo urbano: oltre 3 milioni per i comuni modenesi

Fra il 2022 e il 2023 arriveranno per i comuni della provincia di Modena 3.195.000 euro, destinati alle spese per manutenzione strade, marciapiedi e miglioramento arredo urbano. Questo stanziamento è stato previsto nella legge di bilancio 2022 approvata a fine dicembre, con la quale sono stati stanziati 300 milioni per tutta la penisola. Per la provincia di Modena sono previsti, già dal 2022 2.130.000 euro, mentre nel 2023 la restante somma di 1.065.000 euro. Questi fondi saranno subito disponibili in quanto il decreto attuativo è stato emanato in sole due settimane per permettere agli enti locali la programmazione e intervenire in tempi rapidi. Il decreto definisce la ripartizione delle risorse tra i vari comuni in base al numero di abitanti:

COMUNE ABITANTI FONDI 2022 FONDI 2023 MODENA 189,013 230.000,00 € 115.000,00 € CARPI 72,369 160.000,00 € 80.000,00 € CASTELFRANCO EMILIA 32,983 125.000,00 € 62.500,00 € FORMIGINE 34,366 125.000,00 € 62.500,00 € MIRANDOLA 24,122 125.000,00 € 62.500,00 € SASSUOLO 40,278 125.000,00 € 62.500,00 € VIGNOLA 25,549 125.000,00 € 62.500,00 € BOMPORTO 10,070 60.000,00 € 30.000,00 € CASTELNUOVO RANGONE 15,087 60.000,00 € 30.000,00 € CASTELVETRO DI MODENA 11,289 60.000,00 € 30.000,00 € FINALE EMILIA 15,156 60.000,00 € 30.000,00 € FIORANO MODENESE 17,135 60.000,00 € 30.000,00 € MARANELLO 17,569 60.000,00 € 30.000,00 € NONANTOLA 15,970 60.000,00 € 30.000,00 € PAVULLO NEL FRIGNANO 17,978 60.000,00 € 30.000,00 € SAN FELICE SUL PANARO 10,855 60.000,00 € 30.000,00 € SOLIERA 15,483 60.000,00 € 30.000,00 € SPILAMBERTO 12,735 60.000,00 € 30.000,00 € CAMPOGALLIANO 8,696 25.000,00 € 12.500,00 € CAVEZZO 7,030 25.000,00 € 12.500,00 € CONCORDIA SULLA SECCHIA 8,228 25.000,00 € 12.500,00 € MARANO SUL PANARO 5,280 25.000,00 € 12.500,00 € MEDOLLA 6,241 25.000,00 € 12.500,00 € NOVI DI MODENA 9,862 25.000,00 € 12.500,00 € RAVARINO 6,183 25.000,00 € 12.500,00 € SAN CESARIO SUL PANARO 6,566 25.000,00 € 12.500,00 € SAN PROSPERO 6,011 25.000,00 € 12.500,00 € SAVIGNANO SUL PANARO 9,284 25.000,00 € 12.500,00 € SERRAMAZZONI 8,487 25.000,00 € 12.500,00 € BASTIGLIA 4,197 10.000,00 € 5.000,00 € CAMPOSANTO 3,199 10.000,00 € 5.000,00 € FANANO 2,966 10.000,00 € 5.000,00 € FIUMALBO 1,199 10.000,00 € 5.000,00 € FRASSINORO 1,861 10.000,00 € 5.000,00 € GUIGLIA 3,932 10.000,00 € 5.000,00 € LAMA MOCOGNO 2,669 10.000,00 € 5.000,00 € MONTECRETO 916 10.000,00 € 5.000,00 € MONTEFIORINO 2,141 10.000,00 € 5.000,00 € MONTESE 3,275 10.000,00 € 5.000,00 € PALAGANO 2,080 10.000,00 € 5.000,00 € PIEVEPELAGO 2,284 10.000,00 € 5.000,00 € POLINAGO 1,604 10.000,00 € 5.000,00 € PRIGNANO SULLA SECCHIA 3,736 10.000,00 € 5.000,00 € RIOLUNATO 686 10.000,00 € 5.000,00 € SAN POSSIDONIO 3,463 10.000,00 € 5.000,00 € SESTOLA 2,451 10.000,00 € 5.000,00 € ZOCCA 4,585 10.000,00 € 5.000,00 € 2.130.000,00 € 1.065.000,00 € 3.195.000,00 €

