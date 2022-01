Ospedale Mirandola, Ganzerli (Pd): “Comune offra alloggi gratuiti al personale”

MIRANDOLA- “Se non si mettono in atto ulteriori iniziative, i professionisti andranno altrove”- così il capogruppo Pd Mirandola Roberto Ganzerli ha commentato la carenza di medici e infermieri dell’Ospedale.

Ecco la nota:

“Da mesi insistiamo perché l’Ospedale di Mirandola e i servizi territoriali siano rafforzati con il personale necessario. L’Azienda Sanitaria sta affrontando le selezioni, ma se non si mettono in atto altre iniziative, i professionisti andranno da altre parti. Lo abbiamo già chiesto più volte, occorre che il Comune di Mirandola trovi la modalità per offrire alloggi gratuiti al personale disposto a venire a lavorare nei servizi sanitari della nostra città.

Altri Comuni lo stanno facendo e non si capisce perché il sindaco non si sia già attivato in questo senso. Inoltre le continue azioni di microcriminalità ai danni delle strutture sanitarie di Mirandola non aiutano certo ad essere attrattivi e anche su questo aspetto ci pare che la sbandierata sicurezza della giunta sia ad un punto morto.

In questo vuoto di governo dell’Amministrazione Greco ci facciamo carico di lanciare un appello ai proprietari di alloggio a Mirandola, affinché segnalino al sindaco e al direttore del Distretto la loro disponibilità a prestare, in comodato gratuito, alloggi per il personale sanitario: con la garanzia del Comune su eventuali spese per contratti, ripristino o altro.

Già in altri drammatici periodi la città di Mirandola ha saputo offrire slanci di grande generosità. Purtroppo è nuovamente il tempo di farlo. La Giunta si attivi quindi con le forze dell’ordine e la polizia municipale al fine di far cessare gli atti vandalici che destabilizzano gli operatori sanitari già provati e in trincea da quasi due anni. Oltre alle lamentele verso altre istituzioni è venuto il momento per il sindaco di agire per quanto di possibile competenza”.