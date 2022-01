Ospedale Mirandola, Sonia Menghini nuova direttrice del Pronto Soccorso

MIRANDOLA – È stata formalizzata – informa l’Azienda Usl di Modena tramite un comunicato stampa – la nomina della dottoressa Sonia Menghini a direttrice facente funzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola. Menghini, 65 anni, originaria di Poggio Rusco (MN), sostituisce a partire dal 1° gennaio 2022 il dottor Stefano Toscani, in pensione da fine anno, in attesa dell’espletamento della procedura concorsuale per la stessa posizione.

Specializzata in Cardiologia, nel 1987 la dottoressa Menghini ha iniziato la propria attività formativa con una borsa di studio presso la Cardiologia dell’Ospedale di Mirandola. Nell’anno successivo, dopo il superamento del concorso pubblico, ha cominciato a lavorare per l’allora USL n.15 di Mirandola, inizialmente nel reparto di Medicina ma di fatto da subito ha trovato quella che considera da sempre la propria strada ideale, operando come medico di Pronto Soccorso. Una scelta di vita, quella di occuparsi della medicina d’urgenza, che porta avanti da 32 anni, interrotti da una parentesi di tre anni (dal 2015 al 2018) in cui la dottoressa Menghini ha svolto l’attività di medico di medicina generale. Nel luglio 2018, su invito del dottor Toscani, torna a vestire il camice tra i corridoi del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola, ricoprendo il ruolo di vice dello stesso Toscani. Ruolo che manterrà fino alla fine di quest’anno, per poi ricoprire la posizione di direttore facente funzione del reparto in attesa del concorso.

“Alla dottoressa Menghini un augurio di buon lavoro nel suo nuovo, meritato ruolo – sottolinea Giuseppe Licitra, della Direzione Sanitaria del Santa Maria Bianca –. La sua è una nomina all’insegna della continuità, che sarà molto utile nel percorso di avvicendamento sia per il personale sia per le procedure ormai consolidate, e dunque di riflesso a vantaggio di tutti i cittadini del territorio”.

