Ravarino e Finale Emilia, terminato l’intervento di manutenzione sulla rete idrica

RAVARINO, FINALE EMILIA – Attraverso le proprie pagine Facebook, il Comune di Ravarino e il Comune di Finale Emilia rendono noto che l’intervento sulla rete idrica, in programma tra lunedì 3 gennaio e martedì 4 gennaio, si è correttamente concluso. Sorgeaqua informa, inoltre, che l’intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di adduzione, che ha visto coinvolti oltre a Ravarino e Finale Emilia, anche i comuni di Crevalcore e Sant’Agata Bolognese, è stato particolarmente complesso e si è protratto più a lungo del previsto. Scusandosi per il prolungamento dell’interruzione idrica, l’azienda comunica che i lavori sono terminati, l’acqua sta venendo convogliata verso gli impianti e da lì potrà essere immessa in rete. Il ripristino del servizio era previsto per le ore 11.00 circa di questa mattina, anche se diversi cittadini, alle ore 13, segnalano ancora disservizi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017