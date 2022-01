San Felice, Guicciardi e Silvestri (Pd): “Per investimenti le risorse ci sono ma mancano le idee”

SAN FELICE- Ecco il commento di Nicolò Guicciardi- segretario del Partito democratico di San Felice sul Panaro- e di Matteo Silvestri, segretario dei Giovani democratici Bassa modenese, in merito ai recenti annunci di investimenti da parte del Comune di San Felice sul Panaro.

“È positivo apprendere che l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro abbia deciso di investire ulteriori risorse sullo sport: segno evidente che i fondi non mancano, come al contrario è sempre stato raccontato in questi due anni e mezzo. Dunque, il problema non è la carenza di risorse, bensì di idee per rilanciare San Felice nel suo complesso. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) mette tra l’altro a disposizione degli enti locali ulteriori opportunità e risorse per rilanciare le comunità. Opportunità che diversi Comuni del nostro territorio stanno dimostrando di riuscire a cogliere per recuperare ulteriori strutture e servizi da mettere a disposizione delle proprie comunità.

In tutto questo, viene spontaneo chiedersi se l’Amministrazione comunale sanfeliciana si sia attivata nell’ottenimento di risorse economiche per dare ulteriore impulso alla ricostruzione e alla rinascita del nostro centro storico.

Si pensi ad esempio a quali servizi aggiuntivi potrebbe offrire il polo villa Ferri-ex Caserma dei vigili del fuoco ed ex-scuole elementari alla cittadinanza, se si desse priorità a intercettare i fondi dei bandi del Pnrr legati alla rigenerazione urbana.

Ciò non solo permetterebbe di offrire nuovi posti di lavoro necessari a sostenere la ripresa economica successiva alla pandemia da Covid-19, ma offrirebbe nuovi spazi pubblici di cui la collettività si riapproprierebbe recuperando gli attuali immobili senza ulteriore consumo di suolo”.