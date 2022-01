San Felice, la Polizia Locale dell’Area Nord celebra San Sebastiano

SAN FELICE – Si è svolta nella mattinata di sabato 22 gennaio, a San Felice sul Panaro, la celebrazione della giornata di San Sebastiano, Santo Patrono della polizia locale. L’iniziativa, organizzata dal Corpo unico di Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (a cui aderiscono Camposanto, Concordia, Medolla, San Felice, San Possidonio e San Prospero), è stata effettuata in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Presenti il presidente dell’Unione Alberto Calciolari e l’assessore alla Polizia Locale Michele Goldoni, oltre agli altri sindaci dell’Area Nord, ai comandati delle Unità operative di polizia locale del territorio, agli agenti di polizia locale e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

In apertura è avvenuta la donazione, da parte del pittore sanfeliciano Antonio Cantiello, di un dipinto raffigurante il martirio di San Sebastiano. A seguire, il neo comandate del Corpo unico Euro Bellei ha illustrato i dati del grande lavoro svolto nel 2021 dagli agenti di polizia locale, in un anno particolarmente complesso a causa della pandemia. I numeri comunicati si riferivano alla sola attività della polizia locale dei sei Comuni che costituiscono attualmente il Corpo unico.

Nel 2021 sono stati controllati complessivamente 9.546 veicoli con 937 posti di controllo. 3.857 le violazioni accertate al codice della strada, mentre sono state eseguite 2.169 verifiche con alcol-narco test. 78 le patenti ritirate e 60 i veicoli sottoposti a fermo o sequestro. 50 i veicoli che sono stati trovati senza assicurazione e 132 quelli non revisionati. 2.200 le violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità, 211 per aver attraversato il semaforo con il rosso, 134 per mancato utilizzo della cintura e 82 per uso del telefono alla guida. Sono stati inoltre rilevati 149 incidenti stradali, 4 mortali, 75 con lesioni e 70 solo con danni. Qui l’articolo con dati riferiti all’anno 2021 della Polizia Locale dell’Area Nord.

Lo scorso anno sono stati inoltre effettuati 4.555 servizi alle scuole dei sei Comuni aderenti al Corpo unico. Ingente è stato anche lo sforzo di tutela dell’ambiente e del territorio. Sono stati svolti 1.843 controlli nei centri abitati e 5.335 nei parchi pubblici, comprensivi della verifica della normativa anti covid. 93 sono state le verifiche sull’attività edilizia con 17 abusi riscontrati, 550 gli interventi di tutela ambientale e 92 violazioni contestate.

Ma notevole è stato l’impegno profuso nella tutela del lavoro e dei consumatori anche alla luce della normativa imposta dall’emergenza sanitaria. Sono state infatti 4.153 le verifiche su commercio e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa anti covid durante i periodi di chiusura imposti. 8.290 le persone controllate, sempre in base alla normativa Covid, con 59 sanzioni elevate. Infine sono state 618 le verifiche sulla regolarità del lavoro in laboratori, cantieri, autotrasporto e altre attività.

«Sono grato nei confronti del personale di polizia locale per il prezioso lavoro che quotidianamente svolge sul nostro territorio con competenza e professionalità – ha dichiarato il presidente dell’Unione Alberto Calciolari – i dati forniti relativi alle attività attestano in modo chiaro i risultati del lavoro al servizio della sicurezza delle nostre comunità, dei cittadini, delle imprese. Un lavoro che contiamo possa proseguire, al di là delle riorganizzazioni, nella continuità di un impegno che i nostri territori richiedono».

Il Corpo unico di polizia locale è strutturato in tre Unità operative, che accorpano i precedenti sei presidi comunali, e una Centrale operativa intercomunale a San Felice sul Panaro in via Casarino, 362, telefono: 0535/81033. La presenza sul territorio è garantita tutti i giorni feriali dalle 7.20 alle 19, con servizi serali e festivi con almeno due pattuglie esterne.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017