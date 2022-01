Si mette in strada e spara con carabina ad aria compressa su una tanica

Il mattinale di domenica 23 gennaio dal Comando Provinciale di Modena

Sassuolo (MO): Arrestato dai Carabinieri con documenti d’identità falsi.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 44enne, per possesso di documenti d’identità falsi.

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio in un parco cittadino, all’atto dell’identificazione, ha mostrato ai Carabinieri la carta d’identità e la patente di guida rilasciati all’estero. Le successive verifiche effettuate dai militari sui due documenti forniti dalla persona controllata hanno confermato la non genuinità.

Spilamberto (MO): Spara con carabina ad aria compressa e porto di oggetti atti ad offendere.

Ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della locale Stazione, intervenuti su chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, hanno identificato e segnalato alla Procura della Repubblica di Modena un 22enne il quale, sulla pubblica via, si era messo a sparare con una carabina ad aria compressa, di libera vendita, utilizzando una tanica come bersaglio, collocandola su un muretto difronte a un’abitazione.

Modena: Nuovi controlli dei Carabinieri al Parco Novisad e nel resto della provincia. Due giovani arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri, nella tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei controlli serali nelle piazze del Capoluogo più esposte a fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti, vigilando nella Piazza Novisad, hanno individuato due giovani il cui atteggiamento ha destato sospetti negli operatori. Sottoposti a controllo, i due, rispettivamente di 26 e 27 anni, sono stati trovati in possesso di quasi 100 gr. di hashish, una dose di cocaina e 170 euro in contanti. I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per essere condotti, nella giornata di domani, davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

A Carpi, Maranello e Formigine, dove i locali Comandi Arma hanno effettuato contemporanei analoghi servizi di controllo, i militari hanno identificato e controllato quattro giovani trovati in possesso di piccole dosi di sostanze stupefacenti, procedendo alla loro segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena.

Il mattinale di domenica 23 gennaio dal Comando Provinciale di Bologna

A Bologna, i Carabinieri della Stazione Corticella, coadiuvati dagli Agenti della Polizia Locale, hanno denunciato un 27enne tunisino che, per accedere in un bar della zona, aveva esibito la certificazione verde riferita ad un’altra persona; escamotage frequentemente utilizzato da alcuni no vax per eludere i controlli, senza modificare le proprie abitudini. Artifizio questa volta scoperto dai militari che dopo aver notato l’anomalia, hanno denunciato il soggetto per sostituzione di persona. I Carabinieri hanno altresì sanzionato nel medesimo quartiere ulteriori 8 persone, 2 baristi sprovvisti della Certificazione verde COVID-19 e 6 persone, assembrate, ma sprovviste dei dispositivi di protezione individuale.

Sempre a Bologna, i Carabinieri hanno sanzionato altri due baristi del centro storico che non avevano esposto il cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi all’interno del locale. A Castel Maggiore (BO), i Carabinieri della locale Stazione, tra 127 persone identificate e 8 esercizi pubblici ispezionati, hanno sottoposto il bar di un commerciante alla sospensione dell’attività per cinque giorni, poiché il titolare era sprovvisto della Certificazione verde. Nei confronti dell’esercente è scattata anche la sanzione di 600 euro.

Oltre ai controlli volti al rispetto delle misure anti pandemiche, i Carabinieri hanno denunciato due bolognesi, di 36 e 45 anni per furto aggravato commesso ai danni del centro commerciale Lame di via Marco Polo. I due soggetti, residenti a Bologna e con precedenti di polizia, sono stati sorpresi mentre tentavano di allontanarsi dal supermercato dopo aver fraudolentemente asportato 18 bottiglie di super alcolici.

A San Lazzaro di Savena, infine, i Carabinieri della Compagnia hanno denunciato 6 persone, originarie dell’Africa, di età compresa tra i 25 e i 37 anni. Tutti sono stati controllati lungo la pubblica via, nonostante il provvedimento di isolamento emesso nei loro confronti per la loro positività al virus.

Sempre a San Lazzaro un 19enne italiano, invece, è stato denunciato per detenzione personale di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane, sottoposto a un controllo dei Carabinieri, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e una dose di hashish.

