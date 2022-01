Soliera, sottraggono oltre un milione di euro a tre anziani fratelli: maxi sequestro da 700mila euro

SOLIERA – Avrebbero sottratto oltre un milione di euro dal conto corrente di tre anziani fratelli. Per questo, Alberto Alboresi e Genoveffa Colucciello, ex dirigenti bancari, residenti a Soliera e sospettati di affari con la ’ndrangheta, si sono visti sequestrare, da parte della Polizia di Stato, una villa del valore di 700mila euro.

In particolare, i due coniugi, conosciuti come “il gigante” e “la bambina”, si sarebbero appropriati, nel corso del tempo, dell’intero patrimonio degli anziani fratelli, attraverso una serie di piccole sottrazioni, per non destare attenzione. I soldi, si legge sulla stampa locale, sarebbero stati dirottati dal conto dei fratelli a diversi conti correnti, tramite i quali venivano eseguiti bonifici a inesistenti società “cartiere”. Infatti, nel momento in cui gli inquirenti, anche su segnalazione del direttore di banca che si occupava di gestire il contro delle vittime del raggiro, che si era accorto di operazioni sospette, hanno ricostruito la vicenda, i soldi non erano più nella disponibilità della coppia. Per questo, il sequestro ha riguardato la villa di loro proprietà.

Non è la prima volta che i due coniugi finiscono le mirino degli inquirenti: attualmente, infatti, sono detenuti in due differenti penitenziari in seguito ad un episodio emerso tramite intercettazioni ai danni della ‘ndrangheta nostrana. Nel 2019, infatti, la coppia progettava di sfregiare con l’acido la badante dei tre anziani fratelli, per riuscire ad impossessarsi del loro patrimonio. Il piano era, però, stato disinnescato e i coniugi Alboresi erano, in seguito, finiti nei guai per una tentata estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.

