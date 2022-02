Calcio, Promozione: La Pieve Nonantola riparte con un successo, pari tra Quarantolese e Virtus Camposanto

di Simone Guandalini – Riparte con un successo, a oltre due mesi dall’ultima gara giocata, il campionato della capolista La Pieve Nonantola nel Girone C del campionato di calcio di Promozione. La formazione granata si impone per 3-0, in casa, contro il Fiorano. Al 32’, La Pieve passa in vantaggio: batti e ribatti in area del Fiorano, ne approfitta Diallo che supera l’estremo difensore ospite Antonioni con un colpo di testa ravvicinato per l’1-0. Allo scadere del primo tempo, al 45’, La Pieve Nonantola raddoppia. Fallo netto di Fabbri su Rizzo in area e calcio di rigore concesso alla squadra di mister Barbi: Cheli trasforma dagli undici metri. Al 65’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ruopolo riceve palla al limite dell’area e senza pensarci troppo prova la conclusione: il tiro del difensore è preciso e supera l’incolpevole Antonioni per la terza rete dei padroni di casa. La formazione di mister Barbi allunga, così, ancora in classifica, portandosi a +17 sul Ganaceto secondo, che ha riposato nella giornata odierna e guadagnando punti anche su Virtus Camposanto, Cavezzo e Quarantolese. Se la gara del Cavezzo a Polinago viene rinviata, Quarantolese e Virtus Camposanto non si fanno male nello scontro diretto nelle prime posizioni della classifica, finito 1-1 nell’anticipo del sabato. A passare in vantaggio già al primo minuto di gioco è la Virtus Camposanto, con una rete di Natali, ma al 16′ la Quarantolese risponde col gol del pari firmato da Cavicchioli. Nelle zone basse della classifica, invece, importante vittoria conquistata dalla Solierese contro la Centese (1-0).

Promozione, Girone C, risultati giornata 16:

Quarantolese – Virtus Camposanto 1-1 (1′ Natali (V), 16′ Cavicchioli (Q))

Quarantolese: Giovanelli, Mari, Brondolin, Bortolazzi (66’ Akari), Pisa, Gobbi, Cavicchioli, Pagano (76’ Grillenzoni), Gozzi (C) (73’ Merighi), Pedrazzoli (85’ Marinella), Ferrari. A disp. Pivanti, Barbalaco, Muracchini, Akari, Gavioli, Bazzani, Merighi, Marinella, Grillenzoni. All. Molinari

Virtus Camposanto: Xhoxha, Boschetto (C), Conte, Mensah (62’ Montorsi), Pignatti (51’ Sgarbi), Pecorari, Calanca (62’ Giovanardi), Natali, Davordzie, Pellacani (62’ Baetta), Tammaro (76’ Manfredini). A disp. Callegari, Pizzi, Sgarbi, Giovanardi, Luppi, De Rosa, Montorsi, Manfredini, Baetta. All. Luppi

Ammoniti: Ferrari Mensah Pignatti Pecorari

Castelnuovo – Atletico Spm Calcio 0-0

La Pieve Nonantola – Fiorano 3-0 (32’ Diallo, 45’ rig. Cheli, 65’ Ruopolo)

La Pieve Nonantola: Ortensi, Tudini (82’ Monaco), Diallo, Sghedoni, Ruopolo, Modica (20’ Teocoli), Erihioui (72’ Lupusor), Prandi, Cheli, Ferrari, Rizzo (67’ Napoletano). A disp.: Borghi, Mannu, Generali, Guerzoni, Serafini. Allenatore: Andrea Barbi

Fiorano: Antonioni, Ficarelli, Fabbri, Cataldo (66’ Torlai), Canalini, Naska, Dapoto, Dakoli, Sula (80’ Zykaj), Feninno, Messori. A disp.: Varieschi, Runaj, Hadine, Sernesi, Abati, Angelillis, Schiavone. Allenatore: Patrik Fava

Arbitro: sig.ra Nathaniel Cristina Cappennani di Bologna. Assistenti: sig. B. Spada, sig. A. Guizzardi

Ammoniti: Dakoli (F), Ferrari (L)

Persiceto 85 – Casumaro 1-2

Polinago – Cavezzo (rinviata)

Solierese – Centese Calcio 1-0

Riposa: Ganaceto

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 42

Ganaceto 25*

Virtus Camposanto 24

Cavezzo 23**

Quarantolese 22

Castelnuovo 21

Polinago 19*

Fiorano 17

Casumaro 17

Persiceto 85 14

Solierese 14*

Atletico Spm Calcio 13

Centese Calcio 11

*una partita in meno

**due partite in meno

