Cantiere a Mirandola: via Cavallotti chiusa al traffico

MIRANDOLA- Stavolta la comunicazione del nuovo cantiere e la modifica temporanea della circolazione stradale, a Mirandola, arriva ai cittadini per tempo. Una buona notizia, considerando l’episodio della chiusura improvvisa di via Pico, lo scorso 14 febbraio, e lo stupore misto a indignazione dei commercianti: che si erano trovati, senza preavviso, con la strada principale “sbarrata”. Proprio nel giorno di San Valentino.

Tra lunedì 28 febbraio 2022 e venerdì 4 marzo 2022 un nuovo cantiere vieterà la circolazione in via Cavallotti: nel tratto compreso tra via Pico e piazza Matteotti. L’intervento interesserà la sostituzione delle lastre di luserna.

Via Cavallotti sarà quindi chiusa al traffico e la circolazione verrà deviata su vicolo del Pistrino – piazza Marelli.

La durata dell’intervento, salvo imprevisti, è stata stimata dai tecnici dell’Amministrazione comunlae mirandolese in due giornate lavorative.

