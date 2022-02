Carlo Giovanardi: l’ultima parola alla Corte costituzionale

MODENA- Sarà la Corte costituzionale a decidere se l’ex parlamentare Carlo Giovanardi dovrà essere processato nell’ambito del maxi processo White list attualmente in corso al tribunale di Modena.

Nella giornata di lunedì 21 febbraio il tribunale modenese ha accolto la richiesta della Procura che ha presentato istanza di conflitto di attribuzione: chiedendo l’intervento della Corte costituzionale. La difesa aveva invece chiesto invece il proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della legge 140 del 2003: quella norma che prevede che quando una camera di appartenenza delibera la prerogativa senatoriale senza indugio, il giudice debba prosciogliere l’imputato

Arrivati a questo punto l’immunità di Carlo Giovanardi deliberata dal Senato è al momento in stand by e spetterà alla Corte costituzionale pronunciarsi sulle presunte pressioni che l’ex senatore avrebbe esercitato per inserire l’azienda sanfeliciana Bianchini costruzioni nella White list.

il verdetto della Corte costituzionale sarà determinante: se l’operato di Giovanardi sarà ritenuto inerente alle sue prerogative parlamentari, il processo a carico dell’ex senatore verrà chiuso. In alternativa il tribunale annullerà la delibera del Senato e Giovanardi verrà giudicato nell’ambito dell’inchiesta della Procura.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017