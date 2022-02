Chiusura via Pico per San Valentino, Ganzerli (Pd Mirandola): “Danno importante”

MIRANDOLA – Il gruppo consiliare Pd di Mirandola porterà una interpellanza in Consiglio comunale in merito alla chiusura di via Pico per il giorno di San Valentino. Ecco la nota del capogruppo Roberto Ganzerli:

“Come gruppo consiliare Pd porteremo una interpellanza in Consiglio comunale per capire cosa pensa di fare la giunta per risarcire i commercianti dai danni ricevuti a causa della sciagurata chiusura di via Pico il 14 febbraio. Non basta uno slogan per innamorarsi di una città. Tanto meno cospargere il centro storico di cuori di polistirolo se poi la via commerciale più importante della città viene chiusa il giorno di San Valentino senza nessun preavviso e senza nessuna necessità urgente. Lo hanno subito sulla loro pelle i commercianti di Mirandola che giustamente hanno protestato in massa lunedì scorso dopo che si sono trovati isolati dal resto della città in uno dei momenti più importanti dell’anno dal punto di vista commerciale. Il 14 febbraio a Mirandola fino a tardi c’era la fila davanti ai fioristi del centro storico segno che molti cittadini vedono la zona come un polo commerciale virtuoso. Non sembra pensarla così la giunta che probabilmente, replicata la scritta di ‘I love Mirandola’ dello scorso anno, non ha minimante pensato di coordinare i vari settori di intervento dei servizi pubblici”.