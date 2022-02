Controlli dopo il terremoto nel reggiano, nessun danno riscontrato nelle scuole della Bassa

In seguito alle scosse di terremoto avvertite nella serata di mercoledì 9 febbraio, con epicentro a Bagnolo in Piano e Correggio, in provincia di Reggio Emilia, originate probabilmente dalla stessa faglia del terremoto del 2012, sono in corso verifiche presso gli edifici pubblici dei Comuni della provincia di Modena, con particolare attenzione per le scuole. Per quanto riguarda la Bassa modenese, i primi riscontri, con controlli effettuati a San Prospero, San Felice, Medolla, Bastiglia e Nonantola, hanno dato esito negativo: dai controlli e sopralluoghi effettuati finora dai tecnici provinciali sugli edifici scolastici non sono stati rilevati danni. Nel modenese, i rilievi – informa la provincia di Modena – sono partiti da Carpi, negli istituti Fanti e Da Vinci per proseguire al Vallauri e Meucci, le scuole più vicine alla zona dell’epicentro, per proseguire in tutti gli istituti provinciali, dove finora, comunque, non sono stati segnalati danni. Previste verifiche anche sui ponti della viabilità provinciale, in particolare quelli più vicini alla zona dell’epicentro.

San Prospero

A San Prospero, rende noto il Comune, a seguito delle scosse di terremoto, Il responsabile dell’ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo negli edifici scolastici per verificare eventuali danni. Non ha riscontrato nessun problema e le lezioni si svolgeranno regolarmente in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Bastiglia A Bastiglia, informa la sindaca Francesca Silvestri, è terminata la verifica presso le scuole. Nessuna criticità rilevata. Proseguono le verifiche su altri edifici pubblici.

Medolla

A Medolla, informa il sindaco Alberto Calciolari, tre squadre di tecnici comunali, assessori e volontari di protezione civile hanno perlustrato le principali vie del comune e hanno concluso la verifica degli immobili scolastici. Non sono stati rilevati danni.

Nonantola

Anche a Nonantola, informa la sindaca Federica Nannetti, le scuole sono regolarmente aperte nella giornata di oggi, 10 febbraio.

