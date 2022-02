Don Luigi Lenzini sarà beatificato a Modena

MODENA- Il venerabile don Luigi Lenzini, sacerdote e martire, sarà beatificato a Modena sabato 28 maggio: nel 141° anniversario della nascita.

Ad annunciarlo è stato l’arcivescovo di Modena-Nonantola monsignor Erio Castellucci.

Il rito sarà presieduto dal cardinale Marcello Semeraro- prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi- e si svolgerà a Modena: in piazza Grande, alle ore 16.

La morte di don Luigi Lenzini

Don Luigi Lenzini, nato il 28 maggio 1881 a Fiumalbo, fu ucciso in odio alla fede nella notte tra il 20 e 21 luglio 1945, a Crocette di Pavullo.

La buona “perpetua”, Angiolina, quella notte si affacciò alla finestra della canonica: un uomo voleva vedere al più presto il parroco per ricevere assistenza a un infermo. Angiolina si affrettò a chiamare il sacerdote- all’epoca 64enne- che subito, però, riconobbe il tranello rifiutandosi di visitare il malato. Poco dopo quattro uomini, servendosi di una scala a pioli, riuscirono a indrodursi nella canonica: la perpetua fuggì spaventata a casa di una vicina, mentre il sacerdote raggiunse il campanile e tirò con forza la corda della campana. Che cominciò a suonare fragorosamente.

Gli assassini raggiunsero don Lenzini e infierono con crudeltà e sevizie sull’uomo e, giunti in una vigna- a mezzo chilometro dalla chiesa- abbandonarono il corpo martoriato del sacerdote, che venne “mezzo sepolto” sotto poca terra intrisa di sangue.

La beatificazione del sacerdote

L’8 giugno 2011, l’allolra arcivescovo di Modena- monsignor Antonio Lanfranchi- ha dato inizio all’inchiesta diocesana per la beatificazione del sacerdote, conclusa il 24 novembre 2012.

Il nulla osta per l’avvio della causa, invece, rimonta al 27 ottobre 2009.

Il 27 ottobre 2020, ricevendo in udienza il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, monsignor Marcello Semeraro, papa Francesco ha autorizzato il decreto con cui don Luigi Lenzini è stato riconosciuto martire.