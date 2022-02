Giuseppe Polichetti confermato presidente Anteas (assistenza leggera alla persona)

Giuseppe Polichetti confermato presidente Anteas (assistenza leggera alla persona).

Oltre 10 mila ore di volontariato, 1.750 viaggi (per 58 mila km percorsi complessivamente) e quasi 2 mila utenti serviti.

Sono i numeri di Anteas Modena, l’associazione per attività sociali e culturali promossa dal sindacato pensionati Fnp Cisl Emilia Centrale che oggi ha celebrato l’assemblea ordinaria per rinnovare le cariche sociali e approvare il bilancio consuntivo 2021.

Presente a Modena, Carpi, Mirandola, Vignola, Sassuolo, Pavullo e Pievepelago, Anteas è specializzata nell’assistenza leggera alla persona. I suoi volontari effettuano trasporti socio-sanitari, cioè accompagnano gratuitamente le persone anziane o disabili dal medico o in ospedale, visitano le persone sole per far loro compagnia, consegnano pasti e farmaci a domicilio, gestiscono mense per i poveri e collette alimentari, organizzano attività ricreative, corsi di informatica, sulla memoria, italiano per stranieri, laboratori artistici e culturali, seminari sull’alimentazione e gli stili di vita. Da qualche anno, inoltre, volontari Anteas accolgono e forniscono informazioni al pubblico agli ingressi del Policlinico di Modena e dell’ospedale di Baggiovara.

IL RINGRAZIAMENTO DI GIUSEPPE POLICHETTI

«Grazie all’associazione i volontari, in grande maggioranza pensionati, hanno la possibilità di essere e sentirsi ancora attivi e utili – afferma Giuseppe Polichetti, confermato presidente di Anteas Modena – Per esempio, con i nostri automezzi attrezzati possiamo aiutare gli anziani, iscritti e non iscritti Cisl, che devono recarsi dal medico o sottoporsi a visite specialistiche negli ospedali di Modena, Sassuolo e Pavullo. Ci è capitato di portare persone fino a Pistoia e Rimini. I medici di famiglia apprezzano il nostro servizio e lo divulgano ai loro pazienti.

Per questo ringraziamo le aziende del territorio che hanno contribuito all’acquisto delle vetture con le quali effettuiamo il trasporto sociale.

Siamo disponibili – conclude il presidente di Anteas – a incontrare i Comuni per valutare nuove ambiti di intervento».

