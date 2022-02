Hashish e cocaina nei parcheggi dei supermercati: arrestato

SASSUOLO- Lo smercio delle sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, avvenica in luoghi e orari dove la “manovra” di spaccio dava meno dell’occhio: come ad esempio in prossimità dei parcheggi dei supermercati.

E’ quanto accertato dall’attività di indagine condotta dai carabineiri di Sassuolo lo scorso maggio, che ha attenzionato le zone di Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano.

Un fiorente spaccio di hashish e cocaina che ha portato all’individuazione di tre soggetti per i quali, venerdì 25 febbraio, è scattata la misura cautelare: uno dei tre è finito in carcere. Per gli altri due, invece, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A tutti gli indagati è scattata la denuncia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze e stupefacenti.

Nel corso delle attività investigative, i Cìcarabinieri hanno sequestrato oltre 250 grammi di cocaina.

