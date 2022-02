I farmaci per curare a casa il Covid: no agli antibiotici, si a Fans e antivirali

MODENA- E’ arrivato l’aggiornamento del Ministero della Salute sulle linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti Covid positivi. Una revisione resa necessaria dall’entrata in campo dei nuovi farmaci antivirali e anticorpi monoclonali.

La circolare, diramata lo scorso giovedì 10 febbraio, contiene un “diktat” rivolto a tutti i professionisti della Sanità, che regola innanzitutto la somministrazione delle pillole Pfizer e Merck per il trattamento domiciliare dei pazienti positivi al Covid. Se ne raccomanda la prescrizione soprattutto a quei pazienti che hanno contratto un’infezione “lieve-moderata di recente insorgenza, non ospedalizzati e non in ossigenoterapia, e che presentino fattori di rischio per lo sviluppo di forme gravi di malattia”.

L’intento è quello di snellire i tempi di somministrazione, poiché gli antivirali devono essere assunti nell’arco di cinque giorni dai primi sintomi. Nella gestione pratica, però, ai medici spetta la segnalazione del caso ma saranno poi i pazienti a recuperare il farmaco in ospedale: rischiando di incorrere in eventuali ritardi.

Il protocollo contempla poi l’assunzione di valide alternative agli antivirali, in caso di lieve sintomatologia, come Fans e paracetamolo. Nei casi precoci viene invece indicato l’utilizzo dei trattamenti con monoclonali, in soggetti con immunodeficienza, che presentino una prolungata positività al tampone molecolare.

Sconsigliati, invece, l’utilizzo di antibiotici, la modifica delle terapie croniche per altre patologie o l’uso di benzodiazepine.

Infine, è raccomandato l’uso dei corticosteroidi, ma solo “nei soggetti ospedalizzati e intubati con malattia grave” oppure “a domicilio solo in soggetti che presentano fattori di rischio di progressione di malattia verso forme severe e qualora non sia possibile nell’immediato il ricovero per sovraccarico delle strutture ospedaliere”.

