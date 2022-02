Furti in un appartamento e in una farmacia, colpevoli rintracciati grazie alle impronte digitali

SASSUOLO, CARPI – La Polizia di Stato di Sassuolo ha denunciato in stato di libertà una donna di 30 anni, per il reato di furto in abitazione. L’autrice del furto è stata identificata tramite la comparazione delle impronte depositate in banca dati con quelle rilevate durante il sopralluogo della Polizia Scientifica di Modena presso l’abitazione in Sassuolo dove era avvenuto il furto. I fatti risalgono al febbraio 2021. L’autrice del reato si era introdotta nella casa dopo aver forzato la porta d’ingresso e aveva sottratto denaro per un ammontare di 10mila euro, oltre a monili e gioielli in oro. All’esito dell’attività di indagine, grazie anche al risultato determinante del raffronto dattiloscopico delle impronte digitali effettuato dalla Polizia scientifica di Bologna, si è potuto attribuire il furto alla 30enne, risultata provenire da fuori comune.

Sempre in questi giorni, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Carpi ha deferito in stato di libertà uno straniero di 18 anni, residente fuori provincia, per il reato di furto aggravato perpetrato ai danni di una farmacia di quel comune, l’11 settembre scorso. Ignoti all’epoca si erano introdotti nella farmacia durante la notte, forzando la porta di ingresso e asportando il registratore di cassa e la cassaforte murata, contenente una somma ingente di denaro. I rilievi effettuati nell’immediatezza dalla Polizia Scientifica del Commissariato di Carpi sono stati determinanti per l’esito delle indagini: sono state, infatti, evidenziate delle linee di impronte digitali latenti che, comparate con quelle presenti in banca dati nazionale, sono risultate appartenere al giovane.

