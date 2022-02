Incidente sull’A1, camion in fiamme e chiuso un tratto dell’autostrada

LODI – Camion in fiamme in autostrada: stata ed è tuttora una giornata di traffico e code, quella odierna, per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A1. Alle 6.30 di questa mattina, infatti, a Lodi, un autoarticolato, che trasportava un carico di farmaci scaduti da smaltire, mentre procedeva in direzione Milano, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro il new jersey: il camion si è rovesciato su se stesso e ha preso fuoco. Il conducente del camion in fiamme, ferito e con ustioni, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Vizzolo Predabissi (Melegnano). L’incidente, le cui conseguenze hanno provocato la chiusura per tutta la giornata del tratto dell’A1, ha causato lunghe code in autostrada, sulla ex statale 235 e sulla via Emilia. Secondo le informazioni che trapelano, l’Autostrada del Sole potrebbe riaprire parzialmente (una corsia o le corsie di emergenza in entrambi i sensi) non prima delle 18 di oggi.

