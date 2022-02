Investire nella psicologia dalla Regione un impegno concreto

MODENA- Investire nella psicologia: dalla Regione arriva un impegno a investire concretamente nel benessere psicologico dei cittadini. E a lavorare per rafforzare lo psicologo di comunità all’interno delle Case della comunità.

E’ quanto dichiarato dall’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini, mercoledì 16 febbraio, nel corso di un incontro che si è tenuto in Regione con l’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna: rappresentato dal presidente Gabriele Raimondi, dalla vicepresidentessa Luana Valletta e dal tesoriere Mattia Salati.

“Dopo mesi di dialogo e confronto possiamo dirci soddisfatti degli impegni presi – commenta il presidente Raimondi – Come abbiamo sempre detto, investire in psicologia significa investire sul benessere e risparmiare in termini economici. E’ assolutamente necessario che il nostro Ordine e la Regione collaborino nel mettere a punto un percorso condiviso e strutturale nell’ambito dei servizi per il benessere psicologico e ieri abbiamo fatto un primo passo in questa direzione, ottenendo un effettivo riscontro alle nostre richieste». “L’impatto psicologico del Covid, purtroppo continuerà ad essere importante soprattutto per vissuti di ansia e depressione, disagio giovanile, gestione delle relazioni personali e situazioni lavorative- spiega Raimondi- per uesto ora più che mai è importante rispondere ai bisogni psicologici dei cittadini”.

“L’Emilia-Romagna- continua Raimondi- si caratterizza da sempre come una realtà di eccellenza per l’attenzione alla salute e al benessere dei cittadini e sono certo che dopo l’incontro di mercoledì 16, avremo presto riscontri effettivi”.