Laboratorio teologico: al via il corso a Mirandola

MIRANDOLA- Due sono i corsi al via in questi giorni organizzati dal Laboratorio teologico “San Bernardino Realino” per l’evangelizzazione, l’inculturazione della fede e il dialogo interreligioso. In coerenza con le finalità di questa proposta della Diocesi di Carpi, i due moduli hanno una valenza culturale che si offre all’intera cittadinanza, toccando tematiche ecclesiali e politico-sociali, anche con attenzione e agganci alla realtà locale.

Il primo modulo del laboratorio teologico: il cammino pluri-millenario dell’ebraismo E’ partito il 24 febbraio, e proseguirà il 3 e il 10 marzo alle 21, presso il centro di comunità della parrocchia di Mirandola (in via Posta 55),il modulo del laboratorio teologico dal titolo “Il ‘popolo di Dio’ e il cammino pluri-millenario della ‘nazione’ d’Israele”, condotto da Gianpaolo Anderlini, ebraista e redattore della rivista QOL, che si occupa di dialogo ebraico-cristiano. Sarà possibile seguire il corso anche online. Post covid, rinnovare i nessi di comunione Si intitola “Nel contesto postpandemia: rinnovare i nessi di comunione dopo covid 19” il modulo del laboratorio teologico in programma per il 26 febbraio, il 5 e il 12 marzo, dalle 9 alle 12, in sala Duomo a Carpi. Anche per questo modulo sarà possibile seguire il corso online. Questi il programma e i relatori. Sabato 26 febbraio: Federico Badiali, “Introduzione Teologica”; Graziano Gavioli, “La Parrocchia Multietnica: per una pastorale accogliente per tutti”. Sabato 5 marzo: Stefania Campioli, “Progettare luoghi per le persone nella società contemporanea”. Sabato 12 marzo: Stefano Allievi, “Torneremo a percorrere le strade del mondo. Mobilità umana e migrazioni”; Federico Badiali, “Prospettive per l’evangelizzazione. Conclusioni”.

