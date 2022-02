Manutenzione strade: partiti gli interventi a Bomporto

BOMPORTO- È in fase di realizzazione, in questi giorni, un nuovo intervento di manutenzione straordinaria delle strade sul territorio di Bomporto.

Le strade interessate dall’intervento sono via Carlo Testa (dalla strettoia in prossimità del civico 3 a via per Solara), via per Solara, via Carrate, via Prati Livelli, (da via Padella a via Staggia), via Ulivi (in prossimità dell’intersezione con via Panaria Bassa) e via Brandoli.

Le vie elencate, fino alla conclusione dei lavori, saranno chiuse al traffico: con il transito consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso.