Marino Golinelli, proposta di intitolazione del centro sportivo di San Felice

SAN FELICE- ll circolo del Partito democratico di San Felice sul Panaro e il gruppo consiliare di centrosinistra Insieme per San Felice hanno lanciato la proposta di intitolazione del centro sportivo a Marino Golinelli.

La nota del capogruppo lista civica Insieme per San Felice Andrea Balboni e del segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi:

“Il nostro gruppo ha voluto portare in Consiglio comunale la proposta di intitolazione del centro sportivo alla figura di Marino Golinelli – ha commentato il capogruppo delle lista civica Insieme per San Felice Andrea Balboni – Certamente solo un piccolo gesto simbolico, ma crediamo un bel modo per ricordare una persona che oltre al suo grande impegno sociale rivolto in particolare alle giovani generazioni, ha fornito un contributo di solidarietà importante per il nostro paese nel periodo post-terremoto, attraverso il contributo della sua Fondazione alla realizzazione del centro diurno socio-riabilitativo per disabili Il Girasole”.

“Abbiamo pensato al centro sportivo per una duplice ragione- ha dichiarato il segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi. Innanzitutto perché durante il periodo di attività questo luogo è sempre stato il cuore pulsante di tutto l’associazionismo di volontariato sociale sanfeliciano e della preziosa attività svolta tutt’oggi. In secondo luogo per il forte valore simbolico che questa struttura, completamente riqualificata dal punto di vista strutturale ed energetico e adibita ad hub vaccinale, ha rappresentato per tutta la nostra comunità nell’affrontare, e ci auguriamo presto superare, l’attuale emergenza sanitaria”.