Mirandola, incidente in via di Mezzo

MIRANDOLA – Un incidente si è verificato questa mattina in via di Mezzo, a Mirandola, in corrispondenza dello svincolo in discesa dalla Variante. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola. In seguito all’incidente, la carreggiata è stata inagibile per alcuni minuti, per la presenza dei veicoli coinvolti e dei detriti causati dall’incidente. Ora, però, la carreggiata è stata pulita e la viabilità ripristinata.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017