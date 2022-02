Nonantola, violenza sessuale e stalking ai danni della ex: 39enne a processo

NONANTOLA – Non accettava la fine della loro relazione e, così, dopo averla pedinata e minacciata per diversi mesi, un 39enne rumeno si sarebbe introdotto nella casa dove la ex viveva e l’avrebbe violentata. Per questo, si legge sulla stampa locale, l’uomo, residente a Nonantola, finirà a giudizio per violenza sessuale aggravata e stalking. I fatti risalgono al periodo tra il maggio e il luglio dello scorso anno: l’uomo, che viene descritto dalla vittima delle violenze come ossessionato da lei e incapace di accettare la fine della relazione, dopo aver sfondato la porta della casa dove la donna, anche lei rumena, di 52 anni, viveva, l’avrebbe segregata in camera e costretta a subire la ripetuta violenza sessuale durata ore. La donna, una volta libera, ha denunciato l’aggressore, che l’avrebbe pedinata e minacciata già diverse volte in precedenza.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017