Evade dagli arresti domiciliari, ma il braccialetto dà l’allarme: arrestato 23enne

CARPI – Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno tratto in arresto un 23enne per il reato di evasione. Nel corso delle attività di controllo delle persone sottoposte ad arresti domiciliari assicurata dall’Arma dei Carabinieri, la pattuglia è stata attivata per un allarme scattato da un braccialetto elettronico. L’immediato intervento dei militari presso l’abitazione della persona destinataria del provvedimento restrittivo ha permesso di accertare la sua assenza dall’abitazione, procedendo al successivo rintraccio e al suo arresto per il reato di evasione. Questa mattina l’uomo è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza di convalida con rito direttissimo.

