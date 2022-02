Rifiuta di farsi identificare e oppone resistenza agli agenti: arrestato 27enne

MODENA – Arrestato, a Modena, un 27enne di origini straniere: l’arresto è avvenuto ad opera della Polizia di Stato di Modena per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, intensificata nell’ultimo periodo nella zona della stazione, nella serata di mercoledì 16 febbraio gli agenti hanno notato in via Mazzoni l’uomo che, alla vista della Polizia, ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. Invitato a fermarsi per procedere all’identificazione, il giovane si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e si è rivolto agli operatori con frasi minatorie ed offensive, sferrando gomitate al loro indirizzo. Gli agenti, nonostante il 27enne, successivamente arrestato, abbia opposto resistenza, sono riusciti ad accompagnarlo in Questura dove è stato compiutamente identificato e denunciato. All’esito dell’udienza di convalida l’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto all’obbligo di firma.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017