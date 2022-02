Sorpreso a spacciare in via Nonantolana, 35enne denunciato

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un 35enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell’attività di pattugliamento, che è stata intensificata negli ultimi giorni in area, gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo in via Nonantolana, il quale, pensando di non essere notato, ha lasciato cadere per terra due involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina, come accertato successivamente con prova narcotest. All’esito del controllo in via Nonantolana, sulla sua persona sono stati rinvenuti 430 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione è stata estesa all’autovettura di proprietà e al domicilio, dove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, in parte già dosata, del tipo cocaina e hashish, oltre alla somma in contanti pari a 2605 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Denaro e droga sono stati sottoposti a sequestro penale.

